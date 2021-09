Nieuw continentaal team in de maak

Onder de naam Allinq Continental Cyclingteam wordt een nieuw wielerteam opgericht. Dit werd vandaag officieel bekendgemaakt tijdens het tekenen van de sponsorovereenkomsten. Momenteel is Allinq gedeeld hoofdsponsor van het elite-belofte team van WV de IJsselstreek.

Nu Allinq zich als volledig hoofdsponsor verbindt aan dit nieuwe opgerichte team, dat vanaf januari 2022 de weg opgaat, kan zij de stap maken naar het continentale niveau. Het sponsorschap is telecominfrabedrijf Allinq de afgelopen jaren goed bevallen. “We hebben de ploeg zien groeien en ze hebben steevast goede resultaten neergezet met zelfs Nederlandse kampioenschappen”, legt algemeen directeur Wim Breukers uit in een persbericht.

“Steeds beter worden is waar wij als Allinq ook iedere dag aan werken”, gaat Breukers verder. “Jezelf als organisatie uitdagen, innoveren, grenzen verleggen en de groei naar een internationaal niveau. Dat past bij ons. Net als verbintenissen voor de lange termijn. Daarom worden wij in ieder geval voor de komende drie jaar hoofdsponsor.” De ploeg is van plan om meer internationale wedstrijden te rijden.

Internationaal

Volgens ploegleider Marc Zonnebelt blijven de ambities onveranderd. “We gaan opnieuw met een driejarenplan werken. Aan het einde van die termijn willen we het beste continentale team van Nederland zijn, dat ook internationaal sterk kan presteren. Dat doen we met ervaren renners en talenten, die de huidige toppers moeten prikkelen om zich te blijven verbeteren”, geeft Zonnebeld aan in gesprek met De Stentor.

“We hebben straks zestien renners in huis en maken een professionaliseringsslag door bijvoorbeeld het aanstellen van Kelvin Dekker als fulltime performance manager. De jongens die we nu hebben, zijn capabel om wedstrijden te winnen. Vanuit de vereniging De IJsselstreek – die we blijven steunen en adviseren – proberen we telkens talenten door te laten stromen’”, legt Zonnebelt de strategie uit.

Marien Bogerd, Robin Löwik, Jasper Schouten, Arne Peters, Lars van Uhm, Jelle Bootsveld, Dennis van der Horst, Maarten Vierhout en Tim Bierkens gaan mee van de oude naar de nieuwe ploeg. Talenten kunnen bij De IJsselstreek blijven rijden in de clubcompetitie.