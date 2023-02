Niet fitte Wout van Aert mist enkele trainingsdagen op hoogtestage

Wout van Aert zit momenteel op Tenerife voor een hoogtestage, maar op maandag en dinsdag trainde hij niet. De Belg was ‘niet fit’. Dat laat Jumbo-Visma weten aan Het Laatste Nieuws.

Inmiddels zit Van Aert weer op de fiets. Woensdag maakte hij een ritje van zo’n vijftig kilometer, is te zien op zijn Strava. “Still alive”, schrijft de 28-jarige renner bij het bericht. Van Aert kwam vrijdagavond aan op Tenerife, waar hij samen met enkele ploeggenoten van Jumbo-Visma nog twee weken verblijft. In het weekend werkte hij in totaal meer dan tweehonderd kilometer af, maar maandag en dinsdag deed hij dus niks.

De eerstvolgende wedstrijd op het programma van Van Aert is Strade Bianche. De Italiaanse klassieker wordt over ruim twee weken, op 4 maart, verreden.

Wedstrijdprogramma Wout VAN AERT