Niet fitte Tim Merlier ziet af in Ronde van Slovenië

Tim Merlier hoopte vandaag voor de zege te sprinten in de Ronde van Slovenië, maar bleek in de heuvelzone niet in staat om te overleven. Wat blijkt: de rappe man van Alpecin-Fenix is niet helemaal fit. “Nog altijd een beetje ziek”, laat hij weten op de populaire trainingsapp Strava.

Alpecin-Fenix, de ploeg van Merlier, reed in de eerste koersuren nog wel op kop van het peloton, om zo aan te sturen op een massasprint. De sprinters hadden deze etappe dus met rood omcirkeld in de agenda, maar toch was het parcours allerminst vlak op weg naar de finish. Dat bleek nog maar eens op goed vijftig kilometer van het einde. Het peloton spatte namelijk uiteen op een kort maar wel steil klimmetje.

De mannen van Bahrain Victorious, met Matej Mohorič als grote aanjager, zagen dit als een ideaal punt om de pure spurters overboord te gooien. Na een fikse tempoversnelling was het peloton gereduceerd tot een veertigtal renners. Tim Merlier zat er niet meer bij: de coureur van Alpecin-Fenix bleek niet bij machte om de heuvelzone te overleven. Na afloop van de rit liet Merlier weten dat hij zich verre van topfit voelt.

“Nog altijd een beetje ziek, nog altijd smoorheet”, is zijn korte maar duidelijke reactie op Strava. Lionel Taminiaux, een ploegmaat van Merlier, kreeg in de finale de vrijheid om voor eigen rekening te sprinten. De 26-jarige Belg kwam als tweede over de streep, nadat hij alleen zijn meerdere moest erkennen in Dylan Groenewegen.