Niet fitte Mike Teunissen gaat niet van start in de Ronde van Vlaanderen

Mike Teunissen moet de Ronde van Vlaanderen noodgedwongen aan zich voorbij laten gaan. Zijn ploeg Jumbo-Visma laat weten dat de Nederlander niet helemaal fit is en is vervangen door Bert-Jan Lindeman.

Teunissen zou normaal gesproken voor de vijfde keer van start gaan in de Ronde van Vlaanderen, waar hij twee jaar geleden zijn beste uitslag reed (18e). De Nederlander, die door een knieblessure de eerste weken na de coronabreak moest missen, liet onlangs zien in goede vorm te verkeren met een achtste plaats in de BinckBank Tour. Naar verluidt kampt hij met een verkoudheid en is hij woensdag in de Driedaagse Brugge-De Panne wel weer van de partij.

Wout van Aert is de onbetwiste kopman bij Jumbo-Visma in de Ronde. Hij wordt bijgestaan door onder meer Amund Grøndahl Jansen, Timo Roosen en Maarten Wynants. “Ik ben erg gemotiveerd voor de Ronde”, laat hij weten. “Ik had in Gent-Wevelgem heel goede benen, dus ik denk niet dat die zomaar weg zijn. Mijn grootste concurrenten zijn Van der Poel en Alaphilippe. Maar afgelopen zondag lieten Bettiol, Küng en Pedersen zien ook erg sterk te zijn.”

Selectie Jumbo-Visma voor de Ronde van Vlaanderen (18 oktober)

Wout van Aert

Pascal Eenkhoorn

Amund Grøndahl Jansen

Taco van der Hoorn

Bert-Jan Lindeman

Timo Roosen

Maarten Wynants