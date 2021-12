Niet Ben O’Connor, maar Logan Martin Australisch renner van het jaar

Ben O’Connor heeft ondanks sterke prestaties dit jaar naast de trofee voor Australische renner van het jaar 2021 gegrepen. In de strijd om de wielerprijs ging Logan Martin hem voor, een BMX’er. Martin is hiermee de eerste BMX freestyler die deze titel krijgt.

Martin is de laureaat in de Sir Hubert Opperman Trophy (of kortweg Oppy), de Australische renner van het jaar. De 28-jarige BMX’er kon sterke prestaties voorleggen. Hij won namelijk een gouden medaille in de Olympische Spelen in Tokio, waar hij de BMX Freestyle won. Een gouden medaille op de Olympische Spelen wordt in de Angelsaksische landen altijd hoog ingeschat. Vorig jaar was de titel van Australische renner van het jaar voor Richie Porte. Cadel Evans is recordhouder met vier Oppy awards.

Ben O’Connor was een van de grote kanshebbers dit jaar, met zijn etappewinst en vierde plaats in het algemeen klassement van de Tour de France. De renner van AG2R Citroën werd wel wegwielrenner van het jaar, Grace Brown kreeg die titel bij de vrouwen.