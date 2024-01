zondag 14 januari 2024 om 12:22

Nienke Vinke (2e) verrast in Tour Down Under: “Zelf ook niet verwacht”

Sarah Gigante won zondag op overtuigende wijze de Tour Down Under 2024, maar vanuit Nederlands oogpunt was vooral de prestatie van Nienke Vinke opvallend. De pas 19-jarige renster van dsm-firmenich PostNL werd knap tweede in de slotrit met aankomst op Willunga Hill en mocht zo ook als tweede het eindpodium op.

Vinke begon in de Tour Down Under aan haar tweede seizoen in het profpeloton, nadat ze vorig jaar haar debuut maakte voor (toen nog) Team DSM. De piepjonge Nederlandse liet in 2023 al enkele mooie dingen zien, zo werd ze zevende in de Tour de l’Avenir voor vrouwen, maar eindigde vandaag toch wel verrassend als tweede in de eerste WorldTour-koers van het seizoen.

“Ik had zelf niet ook verwacht tweede te worden”, liet Vinke na afloop weten op de website van haar ploeg. “Ik kreeg vandaag de kans om de slotklim (Willunga Hill, red.) volle bak op te rijden en om voor een goed resultaat te gaan. Mijn ploeggenoten hebben me erg geholpen door me de hele dag uit de gevarenzone te houden. Dankzij hun werk kon ik bij de eerste vijf aan de laatste klim beginnen. Dat was dus perfect.”

Vinke bleek niet in staat om de ontketende Sarah Gigante bij te benen, maar koos achter de Australische van AG Insurance-Soudal Team voor haar eigen tempo en werd zo knap tweede. Dat zag ook Luke Roberts, ploegleider bij dsm-firmenich PostNL. “Nienke en Francesca (Barale, red.) bevonden zich voor de start van de etappe nog in een goede positie. We wisten dat we vandaag kansrijk waren.”

“De meiden hebben de hele dag uitstekend gezorgd voor onze twee kopvrouwen. Nienke en Francesca begonnen zo in een goede positie aan de slotklim. Nienke kon goed mee met de vroege demarrages en liet zien dat ze de benen had om enorm competitief te zijn. Ze heeft echt een fantastische etappe gereden. Ze werd niet alleen tweede in de rit, maar is ook tweede in het algemeen klassement én pakt de jongerentrui.”