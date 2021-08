Niek Kimmann wereldkampioen BMX op Papendal

Niek Kimmann heeft zondag de wereldtitel in het BMX veroverd. De kersverse olympisch kampioen was in eigen land een klasse apart op de BMX-baan van Papendal. De 25-jarige Kimmann versloeg Sylvain André (Frankrijk) en David Graf (Zwitserland) in de finale.

Kimmann – in 2016 ook al eens wereldkampioen – kwam de kwartfinale en de halve finale zonder problemen door en rondde het vervolgens in de finale af. Het is voor de tweede keer dat bij de mannen een BMX’er in een jaar wereldkampioen en olympisch kampioen wordt: in 2008 flikte Maris Strombergs uit Letland hetzelfde.

Twan van Gendt stopt ermee

De wereldtitel BMX blijft binnen de Nederlandse ploeg. Twan van Gendt verdedigde in Papendal zijn titel, maar werd al in de kwartfinale uitgeschakeld. De 29-jarige Van Gendt kondigde na afloop aan dat hij stopt. “Ik heb de laatste twee jaar veel blessures gehad, het lichaam is gewoon op”, zei hij tegen de NOS.

Bij de vrouwen greep Bethany Shriever de wereldtitel BMX. Zij werd, net als Kimmann, enkele weken terug ook al olympisch kampioen in Tokio. Het zilver en brons was voor Nederland: Judy Baauw eindigde als tweede, Laura Smulder werd derde.

BMX🌈🥇 – Niek Kimmann🇳🇱 is na Maris Strombergs (2008) de 2e man die de wereldtitel en Olympisch 🥇 wint in hetzelfde jaar. #Papendal2021 — GracenoteNetherlands (@GracenoteNL) August 22, 2021