Nico Denz: “Eindelijk sta ik daar waar ik wil staan”

Nico Denz haalde in de Ronde van Zwitserland zijn grootste zege uit zijn carrière. Nadat de Duitse renner van Team DSM al enkele successen had geboekt in .1-koersen, won hij nu een wedstrijd in de WorldTour. In de zesde etappe was hij de beste in de sprint van een kleine kopgroep.

“Ik voelde me de hele dag al fantastisch”, vertelde Denz na afloop van de etappe met aankomst bergop op de Moosalp. “Ik moet de staf in de volgauto echt bedanken. Ze hielden me koel met water en ijs en dat was de sleutel voor vandaag. Op de laatste klim probeerde ik aan te klampen om bij Fausto Masnada te blijven.

Hij kraakte me bijna, maar hij zat zelf ook op de limiet. Ik wist dat ik een goede finish in de benen had. Uiteindelijk kwamen een paar jongens van voren terug. Even dat ik dat ik verloren was, want ik lanceerde mijn sprint vrij laat. Het was echter toch genoeg en het is ongelooflijk.”

De Duitser had de Tour de Vendée van 2018 al achter zijn naam staan, en ook een etappe in de Ronde van Slowakije van 2020. Winnen op WorldTour-niveau deed hij vandaag echter voor het eerst. “Eindelijk sta ik daar waar ik wil staan. Normaal ben ik niet echt een winnaar en werk ik veel in de achtergrond, dus dat maakte het extra speciaal vandaag.”