Nick Schultz verlengt bij Israel-Premier Tech: “Dit team heeft mijn carrière gered”

Nick Schultz koerst ook de komende jaren in de kleuren van Israel-Premier Tech. De Australiër, die eind 2022 nog een onzekere periode beleefde door het verdwijnen van B&B Hotels-KTM, heeft voor twee jaar bijgetekend. Hij blijft dus tot eind 2025 bij Israel-Premier Tech.

Schultz zou in 2023 eigenlijk rijden voor B&B Hotels-KTM, maar dat project ging door financiële problemen uiteindelijk niet door. De 28-jarige renner werd daarna opgevist door Israel-Premier Tech. “Dit team heeft eigenlijk mijn carrière gered, dus ik ben hen daar heel dankbaar voor”, vertelt Schultz in een persbericht van de ploeg. “Ik denk dat dat de samenwerking van twee kanten heel goed begonnen is en we zien een toekomst samen. Ik ben dus heel dankbaar dat ze me een kans hebben geboden om mijn contract nu al te verlengen en hopelijk kunnen we samen nog veel successen boeken.”

“De staf en de renners in het team zijn heel vriendelijk en behulpzaam. Daarnaast heerst er een echt prestatieklimaat. Met alle mensen van het team om me heen, is het gemakkelijk om het beste uit mezelf te halen. Als ik vooruitkijk naar de rest van het seizoen, hoop ik dat ik de vorm terugvind die ik aan het begin van het jaar had. Ik wil opbouwen richting de Ronde van Zwitserland en proberen een plaatsje in de selectie voor de Tour de France af te dwingen.”

Schultz eindigde vorig jaar als 22ste in de Tour de France. In de tiende etappe, naar Megève, werd hij in de strijd om de dagwinst nipt verslagen door Magnus Cort. Dit seizoen begon Schultz met twee top-vijfklasseringen in de Ruta del Sol. In de eerste rit-in-lijn van de Ronde van Romandië was hij onlangs zesde.