Nick Brabander bezorgt VolkerWessels etappewinst in Polen

Nick Brabander heeft het tweede deel van de openingsetappe van de Course de Solidarnosc et des Champions Olympiques gewonnen. In de stad Płock ging de renner van VolkerWessels Alan Banaszek en zijn ploeggenoot Coen Vermeltfoort vooraf.

Eerder op de dag was de vierdaagse ronde met een 75 kilometer vlakke etappe van start gegaan. In de eindsprint in Łódź bleef Patryk Stosz onder meer de Nederlanders Coen Vermeltfoort en Bas van der Kooij voor. Daardoor mocht de Poolse renner van Voster-ATS om zes uur ’s avonds als leider aan het tweede deel van de rit beginnen.

Daarin koerste het peloton over 96,9 kilometer van Kutno naar Płock. Jason van Dalen was mee in de vlucht, die zo’n twee minuten voor het peloton uit reed. De renner van Metec-Solarwatt werd in de laatste vijf kilometer ingerekend samen met Jan Bárta, waarna een sprint de beslissing moest brengen. Daarin pakte Nick Brabander de volle buit.