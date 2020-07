Nicholas Dlamini maakt rentree in Vuelta a Burgos zondag 26 juli 2020 om 08:50

De rentree van Nicholas Dlamini is aanstaande. De Zuid-Afrikaan liep bij een veelbesproken aanhouding een armbreuk op en kon lange tijd niet koersen, maar begint aankomende dinsdag aan de Ronde van Burgos.

De 24-jarige renner van NTT Pro Cycling stond negen maanden geleden voor het laatst aan de start van een wedstrijd, de Tour of Guangxi. Door zijn armbreuk en de coronacrisis kwam hij sindsdien niet meer aan koersen toe, maar dinsdag is het weer zover voor Dlamini. “Ik ben ontzettend blij en nerveus”, zo vertelt hij op de website van zijn werkgever.

“Ik heb me goed kunnen voorbereiden op deze wedstrijd en voel me ook erg goed. We trekken met een sterke ploeg naar Spanje. Het is mooi dat ik alsnog een telefoontje kreeg om mee te gaan naar deze ronde. Ik begin dus eerder aan mijn seizoen dan voorzien, maar dat is alleen maar goed. Ik kan nu nog sneller de switch maken.”

Giacomo Nizzolo

De Ronde van Burgos heeft een speciaal plekje in het hart van Dlamini. “Het was mijn eerste wedstrijd als stagiair namens toen nog Dimension Data.” Dlamini zal vooral in dienst rijden van sprinter Giacomo Nizzolo en klimmers Louis Meintjes en Ben O’Connor. Ook Max Walscheid, Danilo Wyss en Benjamin Dyball starten in de Ronde van Burgos.

NTT Pro Cycling schuift Nizzolo naar voren als kopman. De Italiaan maakte voor de coronabreak al indruk met sprintzeges in de Tour Down Under en Parijs-Nice én een tweede plek in Kuurne-Brussel-Kuurne. Nizzolo won vorig jaar nog de openingsetappe in de Ronde van Burgos met aankomst op de Alto del Castillo.

Geblesseerde Barbero trekt zich terug

Dlamini is overigens de vervanger van Carlos Barbero. De uit Burgos afkomstige sprinter heeft een botje in zijn linkerhand gebroken na een valpartij op training. “Ik ben heel erg teleurgesteld, maar dit soort dingen gebeuren nu eenmaal. Ik ben nu al bezig met mijn revalidatie.” Barbero won in het verleden drie etappes in zijn thuisronde.

Voorbeschouwing: Vuelta a Burgos 2020

Selectie NTT Pro Cycling voor Ronde van Burgos (28 juli-1 augustus)

Nicholas Dlamini

Benjamin Dyball

Louis Meintjes

Giacomo Nizzolo

Ben O’Connor

Max Walscheid

Danilo Wyss