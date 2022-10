Nibali weet niet te stunten bij afscheid: “Om hier te winnen, moet je op je best zijn”

Vincenzo Nibali nam zaterdag afscheid als wielerprof. Dat deed de Italiaan in de Ronde van Lombardije, het monument dat hij twee keer wist te winnen. Nu moest hij genoegen nemen met een 24ste plaats.

“Het was een heel snelle wedstrijd”, blikt Nibali bij Rai Sports terug. “De benen hebben me zover mogelijk gebracht – tot op de Civiglio, een zware beklimming die ik perfect ken. Als je daar niet top bent, kun je het vergeten.” De Haai van Messina moest op deze beklimming lossen en deed vanaf dat moment niet meer mee voor de zege of dichte ereplaatsen.

Toch had de 37-jarige Nibali een mooie dag. “Ik heb genoten van de wedstrijd en het publiek. Ik wil hen bedanken voor de liefde die ze me altijd getoond hebben”, zegt de winnaar van alle drie de grote rondes. “Vanochtend, in Bergamo, voelde ik opnieuw veel affectie, net als na de finish in Como. Ik zag kinderen huilen en voelde me verdrietig. Ik wilde hen een knuffel geven.”

“Tijdens het seizoen, heb ik de emoties al wel wat kunnen verwerken. Ik kwam naar Lombardije en ben blij met het resultaat dat ik behaald heb. Om deze wedstrijd te winnen, moet je op je best zijn. Een paar jaar geleden, toen ik won, was ik dat. Dit keer heb ik genoten van het publiek en de route.”