Nibali kijkt niet alleen naar Fuglsang: “Focus ook op Kelderman en Kruijswijk” maandag 12 oktober 2020 om 18:35

Vincenzo Nibali kijkt niet alleen maar naar Jakob Fuglsang als concurrent voor de eindzege in de Giro d’Italia. De Italiaanse kopman van Trek-Segafredo benadrukt op de rustdag dat er meer kanshebbers zijn. “Ik focus mij niet alleen op Fuglsang, maar ook op Wilco Kelderman en Steven Kruijswijk”, zegt Nibali.

“Het is moeilijk om de tegenstand te vergelijken”, aldus de Haai van Messina. “Maar Kelderman is een van de klassementsrenners die een geweldige vorm heeft tot nu toe. Hij heeft dat laten zien op de Etna en ook gisteren op de slotklim was hij goed. Achter hem zag ik dat Fuglsang het ook goed deed.”

Steven Kruijswijk

Uit ervaring weet Nibali dat hij Jumbo-Visma-kopman Kruijswijk niet moet uitsluiten, ondanks diens tijdverlies van zondag. “Hij kan weer heel sterk worden en in topconditie zijn in de derde week. Ik heb veel waardering voor Fuglsang, maar ik focus mij op meer rivalen”, zegt Nibali.

En dan is er nog rozetruidrager João Almeida. “Hij doet het heel goed”, vindt de ervaren Siciliaan. “Hij houdt goed stand en is natuurlijk nog heel jong. Ik denk dat hij niet weet hoe ver hij kan geraken. Wij weten ook niet veel over hem, maar ik denk dat hij wel indruk gaat maken op de mensen in de toekomst.”

‘Positieve test Yates baarde mij wel wat zorgen’

Ook het coronavirus kan een tegenstander worden. Simon Yates heeft al op moeten geven vanwege een positieve coronatest. “Dat nieuws baart mij wel een beetje zorgen, maar ik denk dat het virus minder sterk is dan in het voorjaar. We zijn natuurlijk voorzichtig, we houden zoveel mogelijk afstand, gebruiken mondmaskers en ontsmetten onze handen”, legt Nibali uit.

“We proberen ook zoveel mogelijk in onze bubbel te blijven”, zegt de kopman van Trek-Segafredo. “En we hebben in de ploeg ervaring met een coronageval, want Giulio Ciccone had het voor de Giro. Hij probeert nog altijd de goede conditie te zoeken. Ik hoop voor Yates dat hij snel terug kan keren op de fiets.”