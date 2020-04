‘Nibali hield komst Riis naar Bahrain Merida tegen’ zondag 12 april 2020 om 13:50

Bjarne Riis hoopte enkele jaren geleden via zijn bedrijf Virtu aan de slag te kunnen bij Bahrain Merida. Het was echter Vincenzo Nibali die daar een stokje voor stak. Dat vertelt Bjarne Jensen, een voormalig vertrouweling van Riis, aan de Deense website Feltet.dk.

Virtu was een ambitieus project waarmee de Tourwinnaar van 1996 samen met zijn compagnon Lars Seier voor ogen had om wielerploegen anders te financieren. Riis was vier jaar geleden dicht met een deal met Bahrain Merida. Hij had al een persconferentie gepland, maar desondanks kwam het niet tot een samenwerking. Volgens Jensen omdat Nibali en zijn entourage bang waren om invloed te verliezen aan de omstreden Deen.

Toen het niet lukte om een WorldTour-ploeg voor zich te winnen, ging het project verder met het damesteam Team Virtu Cycling. Die ploeg ging in 2019 na drie seizoenen ter ziele. Eind maart kwam er ook een einde aan het Virtu-project, dat onder meer bestond uit hometrainer Virtu Pro en trainingsplatform Virtu Go, dat werd gerund door voormalig wereldkampioen Michael Rogers. Tegenwoordig is Riis actief als teammanager van NTT.