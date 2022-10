Nibali heeft advies voor Evenepoel: “Ik zou in 2023 de Giro rijden als ik hem was”

Organisator RCS Sport heeft maandag het volledige parcours gepresenteerd van de Giro d’Italia 2023. De inmiddels gepensioneerde Vincenzo Nibali liet na afloop van de presentatie zijn licht schijnen over de route en adviseerde Remco Evenepoel daarbij de Ronde van Italië te rijden volgend jaar.

“Ik zou in 2023 de Giro rijden als ik Remo Evenepoel was”, aldus de Haai van Messina. “Hij heeft de Ronde van Spanje gewonnen en een geleidelijke ontwikkeling is het beste wat de grote rondes betreft. Het kan een belangrijke stap in zijn ontwikkeling als renner zijn.”

Maar Nibali benadrukt dat het parcours niet alleen iets is voor Evenepoel. “Geraint Thomas zou hier ook wat kunnen, misschien kan hij het podium halen. De laatste klimtijdrit past dan weer bij Primoz Roglic, en het is dicht bij Slovenië. Hij zou tot daar defensief kunnen rijden en dan tijd op iedereen kunnen pakken.”

Meer in het algemeen zei Nibali dat het parcours er mooi uitzag. “Het is goed gebalanceerd. De beklimmingen starten al vroeg in het zuiden en blijven vervolgens komen. De laatste tijdrit zal interessant worden, maar ook een beetje eng voor de renners, want ze zullen bijna zeker van hun tijdritfiets naar wegfiets wisselen aan de voet van de klim.”