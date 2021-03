Nibali en Ciccone voor Trek-Segafredo in Tirreno-Adriatico

Trek-Segafredo rekent in Tirreno-Adriatico op thuisrijders Vincenzo Nibali en Giulio Ciccone. De afgelopen weken maakte Bauke Mollema nog het mooie weer voor de Amerikaanse ploeg, maar de Nederlander last een trainingsperiode in. “We willen voortbouwen op de geweldige start van het seizoen”, vertelt Nibali.

“Het parcours van Tirreno-Adriatico is nooit makkelijk. Van sprintetappes, waarin we gaan voor Matteo Moschetti, tot de onvoorspelbare etappes. Daarin hebben we meerdere kaarten om uit te spelen, zoals we dat deden in Trofeo Laigueglia en de GP Industria & Artigianato. Op Prati di Tivo wordt het klassement opgemaakt en de tijdrit krijgt nog meer gewicht”, legt Nibali uit.

Zelf won de Haai van Messina twee keer het eindklassement van Tirreno-Adriatico. Ook dit jaar start hij met ambitie. “Het is een belangrijk moment in het seizoen. De laatste wedstrijden voelde ik mij steeds beter, en dat is naar verwachting. Ik ben zeker dat ik na Tirreno een goede indicatie heb voor mijn aanloop richting de Giro en de Tour”, zegt hij.

Voor Giulio Ciccone is het zijn eerste wedstrijd na zijn contractverlenging. “Ik ga met veel moraal van start. Het seizoen gaat zoals ik had gewild en had verwacht. Mijn conditie is groeiende, en ik ben al dicht bij een overwinning geweest”, aldus de klimmer. “Ik voel mij goed en wil mijn stempel drukken op de koers. De etappe naar Prati di Tivo gaat door ‘mijn’ Abruzzen, dus die rit is speciaal voor mij.”

Selectie Trek-Segafredo voor Tirreno-Adriatico (10-16 maart)

Giulio Ciccone

Emils Liepins

Matteo Moschetti

Ryan Mullen

Vincenzo Nibali

Quinn Simmons

Toms Skujins