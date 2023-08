Netflix-serie ‘Mark Cavendish: Never Enough’ toont pieken en dalen van Britse sprinter

Na de Netflix-serie ‘Tour de France: Unchainded’ geeft de streamingsdienst met een nieuwe documentaire nog een kijkje in de wielersport. De documentaire ‘Mark Cavendish: Never Enough’ volgt de Britse spurtbom van 2016 tot en met 2021 en vertelt het verhaal van de comeback van de sprinter.

De nieuwe Netflix-publicatie is een terugblik op één van de moeilijkste perioden uit de carrière van een van de beste sprinters, die het peloton rijk is geweest. De documentaire vertelt het verhaal van het dragen van de gele trui in 2016 tot zijn problemen met het Epstein-Barr virus. Aan de hand van ervaringen uit de eerste hand wordt de kijker meegenomen in het verhaal.

Naast Cavendish komen ook andere bekende namen aan het woord. Zo schijnen onder andere teammanager Patrick Lefevere, goede vriend Peter Kennaugh en Peta, de vrouw van Cavendish, hun licht op de gebeurtenissen. Hoewel de grote lijnen van de moeilijkheden van Cav bekend zijn, geven deze persoonlijke anekdotes een emotionele inkijk in één van de donkerste perioden uit het leven van de Brit.

Daarnaast besteedt Netflix ook aandacht aan de comeback van Cavendish. Het evenaren van het record van Eddy Merckx in de Tour de France is deze kers op de taart van de sprintloopbaan van de Brit. Dit jaar zagen we Mark Cavendish een poging wagen Eddy Merckx in te halen. Hoewel hij dichtbij kwam met een tweede plek, moest hij in de Tour van 2023 vroegtijdig opgeven.

Mark Cavendish heeft aangegeven na dit jaar zijn fiets aan de wilgen te hangen, maar er wordt gespeculeerd over een eventuele terugkeer voor de Tour de France van 2024. Uit de documentaire blijkt in ieder geval hoe hongerig en strijdlustig de Brit is. De documentaire is vanaf 2 augustus te zien op Netflix.

Lees ook: Mark Cavendish was de Ciske de Rat van het peloton