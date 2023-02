Net niet voor Vansevenant in Tour of Oman: “Had het gevoel dat ik kon winnen”

Mauri Vansevenant deed in de derde etappe van de Tour of Oman een gooi naar de ritzege, maar de coureur van Soudal-Quick-Step moest in een sprint bergop zijn meerdere erkennen in de Amerikaan Matteo Jorgenson. “Ik ben eigenlijk wel een beetje teleurgesteld”, vertelde Vansevenant na afloop.

In de tweede etappe van de Tour of Oman kregen de renners al een lastige finale voorgeschoteld, maar vandaag was het pas écht klimmen geblazen. De derde rit van Al Khobar naar Jabal Hatt kende namelijk een aankomst bergop. De finale spitste zich toe op de beklimming van Jabal Haat. Net geen vijf kilometer klimmen aan een gemiddelde van 8,5%, met maximale percentages tot wel 15%: dat stond de renners te wachten in de diepe finale.

Toch kregen we in de laatste honderden meters een sprint van een man of tien, met Vansevenant als een van de kanshebbers. De 23-jarige klimmer moest echter genoegen nemen met de meest ondankbare ereplaats. “Ik had wel het gevoel dat ik vandaag kon winnen. Ik zat alleen een beetje verkeerd met nog 200 meter te gaan, op het moment dat ze aanzetten. Dat is wel jammer, want ik had wel echt een goed gevoel.”

Vansevenant is echter nog altijd strijdbaar, in de wetenschap dat er nog twee zware etappes volgen in de Tour of Oman. “Het bewijst wel dat ik in vorm ben. We blijven het proberen. Ik hoop straks zeker op het podium te staan. De strijd is nog niet gestreden.” In het algemeen klassement staat Vansevenant nu tweede, op slechts zes seconden van de nieuwe leider Jorgenson.