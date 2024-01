zondag 21 januari 2024 om 11:31

Net niet voor Narváez in Tour Down Under: “Doet pijn, maar maakt de sport ook zo mooi”

Net niet: zo kunnen we de Tour Down Under van Jhonatan Narváez misschien wel omschrijven. De Ecuadoraan was een van de hoofdrolspelers in de Australische rittenkoers, speelde mee om de eindoverwinning, maar eindigde uiteindelijk als tweede in het klassement.

De 26-jarige Narváez spurtte in de slotrit naar Mount Lofty om de dag- en eindoverwinning in de Tour Down Under, maar moest toch duidelijk zijn meerdere erkennen in de Brit Stephen Williams, die er uiteindelijk met de buit vandoor ging. En Narváez? Die kwam in de etappe als tweede over de streep en mag zich ook runner-up noemen in het eindklassement.

Narváez keek na afloop met Cyclingnews kort terug op zijn optreden. “Ik heb me heel erg goed voorbereid op deze wedstrijd, maar uiteindelijk was er één renner nog sterker”, doelt hij op de voor Israel-Premier Tech uitkomende Williams.

Ploegleider Oli Cookson was iets langer van stof in gesprek met de Britse wielersite. “Het doet pijn om zo dicht bij de dag- en eindzege te zijn, maar dat is ook de reden waarom de wielersport zo mooi is. Het is zo ontzettend moeilijk om wedstrijden te winnen. Een dikke chapeau voor Williams en zijn ploeg.”

“We weten dat Johnny momenteel in topvorm is. Hij heeft in de wintermaanden hard gewerkt, aangezien hij in februari vader zal worden. Hij keert nu voor een korte periode terug naar zijn familie. De Tour Down Under was voor hem dan ook een duidelijk doel.”

“Ik weet dat hij nu gefrustreerd is. Het doel was om de wedstrijd te winnen, maar na een tweede plaats en zege in de Down Under Classic mogen we uitkijken naar de overige Australische wedstrijden. En dan in het bijzonder de Cadel Evans Great Ocean Road Race”, besluit Cookson.