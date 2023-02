Net niet voor Maxim Van Gils in Oman: “Dichtbij, maar ook veraf”

Video

Maxim Van Gils heeft genoegen moeten nemen met een tweede plaats in de Tour of Oman. In de tweede etappe naar Qurayyat was Jesús Herrada van Cofidis de sterkste van een uitgedund peloton. “Ik kwam net iets te kort om Herrada te volgen”, zegt de klimmer van Lotto Dstny tegen WielerFlits.

“Vandaag was een heel mooie kans. Ik had het parcours goed bestudeerd. Ik wist perfect hoe de laatste kilometer eruit zag, maar ik kwam net iets te kort om Herrada te volgen. Dat is wel jammer. Desondanks wilde ik wel graag winnen. Ik finish tweede, dat is dichtbij, maar ook veraf. Ik hoop binnenkort beter te doen, want dan is het bingo!”

Ondanks zijn tweede plek, is hij tevreden met zijn prestatie. “Ik ben wel tevreden met mijn gevoel. Ik heb een goede conditie te pakken ten opzichte van vorig seizoen. Ik heb er niet echt naar gepiekt, vorig jaar wel.”

Een jaar geleden was Van Gils ook al goed bezig. Toen won hij begin februari de koninginnenrit en het eindklassement van de Saudi Tour. Lang hoeft de klimmer niet te wachten op een tweede kans. De derde etappe, die maandag verreden gaat worden, eindigt op de Jabal Haat. Dit is een klim van vijf kilometer, waarvan de slotkilometer een stijgingspercentage telt van 11,2%.

Herrada: “Het geeft veel voldoening om hier te winnen”

Jesús Herrada, de dagwinnaar, was vanzelfsprekend zeer tevreden met zijn zege. “Ik voel me heel goed”, zegt de Spanjaard op de site van Cofidis. “Ik ben heel blij met deze overwinning. Ons team is in goede vorm deze Tour of Oman. Vandaag was het een goede finale voor mij en het team deed geweldig werk. In de finale gaf ik alles om te winnen, voor mezelf en voor het team.”

“Ik kende het parcours een beetje. Ik heb hier in 2019 ook al gereden, dus het geeft me veel voldoening om hier nu te winnen. We hebben ons eerste doel bereikt: etappewinst. We bekijken het dag per dag nu en proberen de leiderstrui zo lang mogelijk vast te houden.”