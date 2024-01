woensdag 17 januari 2024 om 13:08

Net niet voor Israel-Premier Tech in Tour Down Under: “Dit is bitterzoet”

Israel-Premier Tech eindigde in de tweede etappe van de Tour Down Under met twee renners op het dagpodium, maar de zege ging naar UAE Emirates-groeibriljant Isaac Del Toro. En dus moesten Corbin Strong en Stephen Williams genoegen nemen met de plaatsen twee en drie.

Onder anderen Luke Plapp, Jhonatan Narvaez, Quinn Simmons en Bastien Tronchon kozen de aanval in de finale, maar hun pogingen haalden niets uit. Isaac Del Toro had meer succes. De nog maar 20-jarige Mexicaan van UAE Emirates, afgelopen weekend al derde in het criterium voorafgaand aan de Tour Down Under, koos op 1,3 kilometer van de finish zijn moment.

Met veel power bleef hij voor het aanstormende peloton uit. Corbin Strong en Stephen Williams, de twee renners van Israel-Premier Tech, kwamen te laat. “Het is wel echt vervelend om naast de zege te grijpen”, vertelde runner-up Strong na afloop op de website van zijn ploeg.

“Het team reed vandaag echt uitzonderlijk sterk en dat we dan als tweede en derde finishen… Dat is wel bitterzoet. We hadden deze etappe echt aangekruist en we wilden vandaag erg graag winnen. We moeten echter Del Toro feliciteren. Wat hij in de finale deed, was zeer fraai.”

Vertrouwen

Strong baalt van zijn tweede plaats, maar kijkt wel met vertrouwen naar de komende dagen. “De ploeg is echt bijzonder sterk en we geloven er ook allemaal in. Ik denk dat we wel enthousiast mogen zijn voor de komende etappes. Mijn vorm was in aanloop naar de Tour Down Under al goed. Er komen nu nog een paar vlakke etappes, maar in het weekend gaat het echt gebeuren. Ik hoop in een goede positie te beginnen aan het slotweekend.”