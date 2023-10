dinsdag 3 oktober 2023 om 17:50

Net niet voor Carapaz in Tre Valli Varesine: “Ik heb Van Wilder niet zien aanvallen”

Richard Carapaz was dinsdag een van de hoofdrolspelers in de finale van Tre Valli Varesine, maar de Ecuadoraan moest aan de finish genoegen nemen met de meest ondankbare ereplaats: tweede. De zege ging naar de solerende Ilan Van Wilder.

Carapaz was in de finale bijzonder actief, maar het was Van Wilder die op het juiste moment wist weg te springen uit de groep der favorieten. “De koers leek uit te draaien op een sprint met een kleine groep, maar Ilan koos het juiste moment om te demarreren”, keek Carapaz na afloop in een flashinterview terug op de wedstrijd.

“Ik heb Van Wilder eerlijk gezegd niet zien aanvallen, maar hij maakte wel direct het verschil. Ik ben wel blij met deze tweede plaats. Het is een goed resultaat na een lange periode van opbouwen en weer herstellen.” Carapaz was de voorbije weken ook al tweede in de Giro della Toscana en zevende in de Coppa Sabatini en Giro dell’Emilia.

De 30-jarige coureur van EF Education-EasyPost zal dit seizoen nog één keer een rugnummer opspelden. Komende zaterdag zal hij aan de start verschijnen van de Ronde van Lombardije. Carapaz is een van de favorieten voor de overwinning, maar zal dan wel eerst moeten afrekenen met toppers als Tadej Pogacar, Primoz Roglic en Remco Evenepoel.