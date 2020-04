Nederlandse fietsorganisaties doen oproep voor paasweekend: “Blijf dichtbij huis en houd afstand”

“We vragen alle fietsers gehoor te geven aan deze oproep en drukke fietsroutes te vermijden. Doen we dat niet, dan komen te veel mensen samen en is de kans op verspreiding van het coronavirus groot”, zegt Eric Nijland van Landelijk Fietsplatform.

De Rijksoverheid vraagt iedereen met klem alleen naar buiten te gaan als het nodig is, bijvoorbeeld om een frisse neus te halen. Saskia Kluit, directeur van de Fietsersbond: “Het blijft heel belangrijk deze adviezen op te volgen. Pak de fiets als je boodschappen gaat doen of als je echt weg moet, bijvoorbeeld als je werkt in een cruciaal beroep. Wil je even je zinnen verzetten, dan rijd je een kort rondje in je eigen buurt. Doe dat op een rustig moment, bijvoorbeeld ’s ochtends vroeg of later op de avond.”