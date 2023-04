Nederlands tijdritkampioen Sjors Lugthart tekent bij Jumbo-Visma Development

Sjors Lugthart komt volgend jaar uit voor Jumbo-Visma Development. De 17-jarige renner, die momenteel als tweedejaars junior actief is voor Willebrord Wil Vooruit, heeft een contract voor twee seizoenen getekend bij de opleidingsploeg.

Lugthart is de regerend Nederlands kampioen tijdrijden bij de junioren en won vorig jaar ook het eindklassement van de Acht van Bladel. Hij is erg blij met zijn overstap naar Jumbo-Visma Development. “Toen het bericht kwam dat ik een contract kreeg, was ik sprakeloos”, zegt hij op de site van zijn toekomstige team. “Het is mooi om te zien dat de ploeg iets in mij ziet. Dit geeft mij erg veel vertrouwen richting de komende jaren. Ik kijk ernaar uit om mijn draai te vinden in het team.”

De junior van Willebrord Wil Vooruit is onderdeel van CyclingClassNL. Dat is een initiatief van NOC*NSF, de KNWU en wielerploeg Jumbo-Visma om jongens en meiden van 15 tot 18 jaar klaar te stomen voor een leven als profsporter. “Dankzij CyclingClassNL heb ik enorme stappen gezet in mijn ontwikkeling. Niet alleen fysiek, maar ook op het mentale vlak. Binnen CyclingClassNL heb ik veel geleerd over het traject dat ervoor nodig is om verder te komen in het wielrennen.”

Robbert de Groot, Head of Development bij Jumbo-Visma, vertelt dat de ploeg Lugthart al langer volgde. “Het opleidingstraject van CyclingClassNL heeft ervoor gezorgd dat hij zichzelf de afgelopen periode sterk heeft ontwikkeld. We kijken in onze scouting verder dan alleen de uitslagen in wedstrijden. Het is mooi dat we opnieuw een Nederlands talent hebben weten te vinden. We denken dat Sjors de komende jaren flinke stappen kan zetten.”