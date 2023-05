Nederlands succes in Vredeskoers voor junioren: Senna Remijn wint slotrit

Senna Remijn heeft vandaag de slotetappe van de Course de la Paix Juniors, ook wel bekend als de Vredeskoers, op zijn naam geschreven. De 17-jarige renner kwam in finishplaats Terezín als eerste over de streep, voor de Deen Theodor Storm en de Sloveen Anže Ravbar.

In de slotrit van net geen honderd kilometer, met start en finish in Terezín, kregen de junioren nog meerdere klimmetjes voor de wielen geschoven. Het peloton werkte meerdere keren een lokale ronde af, met de klim naar Pohorany (500 meter aan 10,4%) als telkens terugkerende scherprechter.

Na een vijfde passage over deze helling volgde nog een wat vlakkere finale van goed twintig kilometer. Het bleek voor Remijn een ideale rit om zich te onderscheiden. De jonge Nederlander kwam als eerste binnen, won zo niet alleen de etappe, maar deed ook nog goede zaken in het eindklassement. Remijn stijgt in extremis nog naar de derde plek.

Remijn liet zich eerder dit wegseizoen al zien in het klassieke werk. Hij werd namelijk negende in de E3 Saxo Bank Classic en vijftiende in Parijs-Roubaix. We kennen Remijn ook uit het veldrijden. Afgelopen winter was hij nog een van de betere junioren in het veld, met zeges in Kruibeke, Mol, Diegem en Loenhout. Op het WK-U19 in Hoogerheide veroverde hij de zilveren medaille, achter de Fransman Léo Bisiaux.

Eindzege voor Jumbo-Visma-talent Nordhagen

De eindzege in de Course de la Paix Juniores gaat overigens naar Jørgen Nordhagen. De 18-jarige Noor sloeg in de eerste etappe al toe en stond de leiderstrui vervolgens niet meer af. Nordhagen won vorige maand met de Eroica Juniores ook al een rittenkoers uit de Nations’ Cup.

Nordhagen zal in 2024 nog een jaar voor het opleidingsteam van Jumbo-Visma rijden, waarna hij in 2025 door zal stromen naar de hoofdmacht. Nordhagen heeft een contract getekend tot eind 2027. Nordhagen combineert wielrennen momenteel nog met langlaufen. Als langlaufer pakte hij al een keer een zilveren plak op het Noors kampioenschap.