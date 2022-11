Nederlanders tonen zich in Vuelta a Guatemala: “Ze reden schofterig hard”

Met de Nederlandse wielervereniging Westland Wil Vooruit aan het vertrek vond de afgelopen tien dagen de Vuelta a Guatemala plaats. De Westlandse wielervereniging deed het niet onverdienstelijk in de tiendaagse UCI-koers door Guatemala. Nick van der Meer eindigde in de tweede etappe op de tweede plaats.

Wie de afgelopen weken de krochten van het internet afstruinde op zoek naar uitslagen, vond ze in Guatemala. De wedstrijd in het Midden-Amerikaanse land vond dit jaar alweer voor de 61ste keer plaats en de erelijst heeft zich de afgelopen jaren gevuld met alleen maar Guatemalteken, Colombianen en Costa Ricanen.

Dat er de afgelopen jaren steeds vaker Nederlanders aan het vertrek staan in de etappekoers door Guatemala is opmerkelijk. Niels van der Pijl won in 2017 een etappe en Stephan Bakker won in 2018 ook een rit in deze 2.2-wedstrijd. Hoe komen zij in deze wedstrijd terecht?

Aan het woord is Antonie van Noppen, die namens Westland Wil Vooruit meedeed aan de ronde dit jaar: “Een aantal jaren geleden heeft een groep Nederlanders van Global Cycling Team een uitnodiging gekregen voor deze wedstrijd en sindsdien keren er elk jaar wel weer een paar Nederlanders terug naar Guatemala. Dit jaar is dat onder de vlag van Westland Wil Vooruit.”

“Drie van onze ploeg reden al eerder in Guatemala. Dat zijn Bart Buijk, Luuk van de Wal en Bob Wubben. Ikzelf ben uiteindelijk als gastrijder meegevraagd, omdat bleek dat we met zeven in plaats van zes renners mochten starten.” Nick van der Meer, Jordi Sloof en Coen van Kleef zijn de overige renners die meegingen naar Guatemala.

Rijen dik langs de weg

Gevraagd naar zijn ervaringen, reageert Van Noppen wisselvallig: “Toen we het parcours bekeken, wisten we dat er weinig kansen lagen voor ons. Elke etappe kende gemiddeld 3000 hoogtemeters en er zaten ook een aantal flinke bergritten in naar bijna 3000 meter hoogte. Ook op het vlakke ging het schofterig hard. Gasten die 1 meter 50 zijn rijden renners terug die twee keer zo groot zijn.”

“Het publiek was wel fantastisch. Op sommige bergen stond het rijen dik. Alle dorpen waar we doorheen reden waren versierd met veel confetti. We hoorden dat kinderen en volwassenen vrij kregen om naar ons te komen kijken, echt bizar. Dagelijks ben ik met wel honderden mensen op de foto geweest.”

Vier keer bij de eerste tien

Op sportief vlak werd de tweede plaats van Van der Meer in de tweede etappe gevierd. Zelf eindigde Van Noppen in die rit als vijfde: “Nick zat in de vroege vlucht. Zo kwam hij de klim over. Ik kon er na de klim ook nog bijkomen, waardoor we toch nog een sprintje konden rijden. Later ben ik ook nog een keer vijfde geworden en Nick zesde. Ik denk dat we uiteindelijk toch wel tevreden mogen zijn met deze week.”