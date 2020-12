Nederlander maakt kans op profcontract bij Alpecin-Fenix via Zwift Academy

Online wielerplatform Zwift heeft bekendgemaakt wie de tien finalisten zijn van de Zwift Academy. Onder hen zijn ook Jochem Kerckhaert uit Nederland en de Belg Lionel Vujasin. Zij maken kans op een profcontract bij Alpecin-Fenix.

Sinds dit jaar is Alpecin-Fenix een van de ploegen, waar via het talentenprogramma van Zwift een profcontract te verdienen is. Vijf finalisten komen nog in aanmerking hiervoor. Naast Kerckhaert uit het Zeeuwse Schoondijke en Vujasin, die in het Waalse Sprimont woont, zijn dat de Britten Oliver Moors en Damien Clayton en de Australiër Jay Vine. Neve Bradbury, Nicole Coates, Eva Hering, Kate McCarthy en Natalia Villegas strijden om een profcontract bij Canyon-SRAM.

De finale van de Zwift Academy gaat op zaterdag 12 december van start. De slotdag is een week later op 19 december. Dan weten we wie de profcontracten in de wacht slepen.

De vijf finalisten voor een plaats bij Alpecin-Fenix

Damien Clayton

Jochem Kerckhaert

Oliver Moors

Jay Vine

Lionel Vujasin

De vijf finalisten voor een plaats bij Canyon-SRAM

Neve Bradbury

Nicole Coates

Eva Marie Hering

Kate McCarthy

Natalia Franco Villegas