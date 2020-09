Nederlandse baanselectie gaat op dit moment niet naar EK baanwielrennen Door Julian Dubbeld, Nick Doup & Youri IJnsen, maandag 7 september 2020 om 14:16

De Nederlandse baanselectie gaat zich afmelden voor het EK baanwielrennen in het Bulgaarse Plovdiv, als de situatie blijft zoals het is. Adriaan Helmantel, bondscoach van de Nederlandse duurrenners, vertelt dat aan WielerFlits. De sprinters zouden volgens onze bronnen het EK zelfs al uit hun hoofd hebben gezet.

De burgemeester van Plovdiv verkondigde in juli dat het EK baanwielrennen (11-15 november) op de wielerbaan Kolodruma in zijn stad zal plaatsvinden, maar dat nieuws is nooit bevestigd door de Europese wielerunie UEC. Op de website van de UEC en de UCI staat nog altijd dat er geen locatie is toegewezen voor het EK baanwielrennen in de tweede week van november.

Onduidelijkheid

“Op dit moment is deelname aan het EK baanwielrennen onzeker”, bevestigt bondscoach Adriaan Helmantel, die namens de KNWU de scepter zwaait over de duuronderdelen.

“Vanuit onze groep hopen we dat het positief verandert. Bulgarije is op dit moment code oranje. Dus als de situatie zo blijft, dan gaan we niet. Maar er is veel onduidelijk. De UEC heeft ook nog niet officieel bevestigd dat het EK daadwerkelijk in Bulgarije is. De ontwikkelingen op het gebied van corona gaan eerder de slechte kant op, dan de goede.”

Andere locatie?

Daarmee loopt Helmantel vooruit op mogelijk andere beslissingen vanuit de Europese bond. “Onze hoop is dat het misschien wel ergens anders plaatsvindt dan Plovdiv”, stelt Helmantel.

“Ik ben nu op papier aan het zetten hoe lang we nog gaan wachten voordat we een definitieve beslissing nemen en wat eventuele alternatieven zijn. Met code oranje zullen we niet afreizen, daarom hopen we – misschien wel tegen beter weten in – op positieve veranderingen of in het beste geval een andere locatie.”