Nederland boven in Harelbeke: Femke Markus zegeviert in Leiedal Koerse

Femke Markus heeft zaterdag de eerste editie van de E3 Saxo Bank Classic voor vrouwen, die ook doorgaat onder de naam Leiedal Koerse, op haar naam geschreven. De 25-jarige renster van Parkhotel Valkenburg versloeg in de 1.2 koers met Nicole Steigenga en Mischa Bredewold twee landgenotes.

De deelneemsters kregen in de eerste editie van de E3 Saxo Bank Classic voor vrouwen een wedstrijd van 134 kilometer voorgeschoteld, met onderweg passages over de Knokteberg, Hotond, Kortekeer, Stationsberg, Kapelberg, Paterberg, Oude Kwaremont, Karnemelkbeekstraat en Tiegemberg. Een zeer pittig parcours en dus was het al snel alle hens aan dek in het peloton. In de beginfase zagen we meerdere aanvallen, maar deze werden in de kiem gesmoord.

Met nog goed zeventig kilometer te gaan wisten twee rensters wel weg te rijden uit het peloton. De Nederlandse vrouwen Mischa Bredewold (Parkhotel Valkenburg) en Nicole Steigenga (Team Coop) wisten vooral bergop het verschil te maken en zo liep de voorsprong op richting de twee minuten. In het verbrokkelde peloton zagen we vooral de vrouwen van Plantur-Pura op kop rijden, maar Steigenga en Bredewold wisten aanvankelijk knap stand te houden.

Parkhotel Valkenburg speelt overtal perfect uit

In de diepere finale wisten twee rensters alsnog weg te rijden uit het inmiddels flink uitgedunde peloton en de oversteek te maken naar Steigenga en Bredewold. Kirstie van Haaften en Femke Markus, twee ploeggenotes bij Parkhotel Valkenburg, reden in een ruk naar de kop van de koers. Dit was een probleem voor Steigenga: de renster van Team Coop moest het in de slotfase plots opnemen tegen drie lieden van Parkhotel Valkenburg.

Het bleek een ongelijke strijd, al liet Steigenga zich niet zomaar in de luren leggen. Ze wist meerdere versnellingen te beantwoorden en dus moest een sprint beslissen over winst en verlies. Markus bleek daarin de snelste en wist zo Steigenga de loef af te steken. Bredewold eindigde als derde, Van Haaften werd vierde. Thalita de Jong won bijna twee minuten na de binnenkomst van Markus de sprint voor de vijfde plaats.

Marthe Truyen was de eerste niet-Nederlandse in de daguitslag: de jonge renster van Plantur-Pura kwam als zesde over de meet. In de top-10 komen we maar liefst zeven Nederlandse vlaggetjes tegen, met ook nog Danique Braam en Scarlett Souren op de plekken zeven en acht.

WorldTour-ambities De organisatie van Leiedal Koerse is ambitieus richting de komende jaren. “Samenwerken lijkt ons een slimme manier om Harelbeke en Bavikhove hoog op de wielerkaart te houden. Leiedal Koerse kan genieten van de parcoursopbouw en de merknaam van E3 Saxo Bank Classic. E3 Saxo Bank Classic kan dan weer meesurfen op de gastvrijheid en de publieke aantrekkingskracht van Leiedal Koerse.” “De samenwerking is ook kostendelend en energiebesparend. 1 Parcours voor 1 dag, 1 aankomst voor 1 dag, 1 keer heel de logistieke machine opzetten voor drie wedstrijden is veel gemakkelijker.” Jacques Coussens, de grote man achter de E3, vult aan: “We mikken hoog met deze wedstrijd. Nu zal het nog doorgaan op het 1.2-niveau, maar we willen op termijn ook naar de WorldTour. Hoe sneller hoe liever.”