Jonge Natnael Tesfatsion vervoegt zich bij Trek-Segafredo: “Dit is een droom”

Natnael Tesfatsion zal de komende twee seizoenen te zien zijn in het tenue van Trek-Segafredo. De Eritreeër komt over van het Italiaanse Drone Hopper-Androni Giocattoli. “Het is een zeer grote uitdaging, maar ik ben zeer blij en enthousiast om die aan te gaan.”

De 23-jarige Tesfatsion reed zich dit seizoen in de kijker door onder meer de koninginnenrit te winnen in de Adriatica Ionica Race. Ook in de Giro d’Italia liet hij zich zien met twee top-10 plaatsen. “Aansluiten bij Trek-Segafredo is de grootste kans die ik tot nu toe in mijn leven heb gehad”, laat Tesfatsion weten in een persbericht. “Het is een grote uitdaging, maar ik ben zeer blij en enthousiast om die aan te gaan.”

“Ik heb echt het gevoel dat mijn droom is uitgekomen”, gaat de Eritreeër verder. “Ik weet zeker dat ik bij Trek-Segafredo de komende twee jaar veel progressie kan maken. Ik ben gemotiveerd om het team te bedanken voor hun vertrouwen, maar ook om mijn land trots te maken.”

‘Complete renner met veel potentieel’

Algemeen directeur Luca Guercilena kijkt uit naar de samenwerking met de jonge Tesfatsion: “Hij heeft bewezen een solide renner te zijn die klaar is voor de stap naar een hoger niveau. We volgen hem al twee jaar en in die tijd heeft hij zich laten zien op zowel korte als lange beklimmingen. Daarbovenop heeft hij ook een best goede sprint. Hij is een complete renner en heeft veel potentieel.”