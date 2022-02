Natnael Berhane tekent bij Al Shafar Jumeirah

Natnael Berhane heeft een nieuwe ploeg gevonden. De Eritreeër, die de afgelopen drie jaar uitkwam voor Cofidis, rijdt komend jaar voor Al Shafar Jumeirah Cycling Team. Dat laat Berhane weten via zijn sociale media.

Al Shafar Jumeirah is een team uit Dubai. Het heeft officieel de status van ‘club’, maar doet wel mee aan UCI-wedstrijden in de regio. Vorige week won een van hun coureurs, voormalig UAE-renner Anass Aït El Abdia, bijvoorbeeld nog een etappe in de Tour of Sharjah (2.2).

Berhane is inmiddels 31 jaar. Op zijn erelijst staan onder andere eindzeges in de Ronde van Turkije (2013) en La Tropicale Amissa Bongo (2014). Ook werd hij zowel twee keer kampioen van Eritrea als van het continent Afrika. Het afgelopen seizoen bleven, mede door een val in de Ronde van Italië, de resultaten achterwege.