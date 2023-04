Nathan Van Hooydonck: “Wout gaf zelf aan dat ik niet hoefde te wachten”

Wout van Aert had in de Ronde van Vlaanderen geen antwoord op een versnelling van Mathieu van der Poel, die samen met de uiteindelijke winnaar Tadej Pogacar bij hem wegreed. Op dat moment had de Belg van Jumbo-Visma nog wel Nathan Van Hooydonck voor zich. Het duurde echter even voordat laatstgenoemde zich uit liet zakken tot bij zijn kopman. Hoe zat dat precies?

“Ik zag dat Wout van Aert niet mee was met Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel na de passage op de Kruisberg”, zei Van Hooydonck na afloop tegen persbureau Belga. “Daarom gaf ik aan dat ik op hem wou wachten om zo wat werk voor hem te verrichten. Het was Wout zelf die via ons communicatiesysteem aangaf dat dit niet nodig was en dat ik niet hoefde te wachten.”

“Ik bleef daarop even zitten in ons groepje. Toen ik vernam dat Wout het gat in zijn eentje niet toe kreeg, heb ik me wel laten afzakken. Ik wou hem terugbrengen naar de kop van de koers, maar het beste was er bij mij ook al af. Ik kon me in onze groep doorheen de koers wel wat sparen, maar wij waren al heel lang in de aanval en dat kroop toch netjes in de kleren. Ik was op een gegeven moment helemaal om zeep gereden. Het was jammer dat ik Wout er niet bij kreeg.”

Uiteindelijk zou Van Aert vierde worden, terwijl Van Hooydonck als elfde over de streep kwam. “Ik denk dat een derde plaats het hoogst haalbare was voor Wout, maar in de sprint bleek Mads Pedersen net nog iets sneller. Deze Tadej Pogacar is een fenomeen. Die gast kan echt alles.”

