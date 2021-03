Nathan Van Hooydonck goud waard voor Van Aert: “Ultieme beloning”

Nathan Van Hooydonck was zondag zijn gewicht in goud waard voor Wout van Aert. De Belgische coureur van Jumbo-Visma zat met zijn kopman in de beslissende waaier en hielp hem tot in de sprint. “Dit is echt fantastisch. Hier hebben we hard voor getraind en veel opofferingen voor gedaan. Dan is dit de ultieme beloning”, zegt Van Hooydonck.

“Het waren allemaal snelle mannen in de kopgroep, maar ik had volle vertrouwen in Wout en ik heb niet aan hem getwijfeld”, vertelt Van Hooydonck bij Sporza. Ook is hij blij met zijn eigen prestatie, zeker richting de Ronde van Vlaanderen. “Het is mooi dat ik mij nu heb kunnen tonen. Ik ga met veel moraal naar volgende week zondag.”

Al op 180 kilometer van de finish ontsnapten de Jumbo-Visma-renners met hun waaier. “Ik had toen niet de indruk dat we tot de finish gingen rijden, maar het gat liep enkel op. Het was op een gegeven moment twee minuten. We zijn toen gewoon blijven draaien en hebben tempo gereden op de klimmetjes. Dan is het moeilijk om terug te komen. Die eerste groep was een klein beetje te groot, maar na de eerste keer Kemmel draaide het vlotter rond”, legt Van Hooydonck uit.

‘Ik wilde Wout niet alleen laten na de laatste Kemmelberg’

Zelf had de meesterknecht van Van Aert moeite op de derde keer Kemmelberg. “Wout zei dat ik niet mocht lossen. Ik heb daar toch hard afgezien en had schrik om te lossen, maar ik wilde Wout ook niet alleen laten. Ze maakten het mij niet makkelijk, maar ik wist toen ik terug aangesloten was wel dat we het naar de finish haalden. Ik voelde dat ik explosiviteit tekort kwam op de bergjes, maar ook dat ik goed herstelde en dat ik mijn werk daarna ook kon doen.”

In de sprint van zeven rondde Van Aert het werk van Van Hooydonck vervolgens af. “Wout is echt een klasbak. Na zo’n zware koers is sprinten ook niet meer makkelijk hè?”, zegt hij. In de finale counterde Van Hooydonck ogenschijnlijk makkelijk een demarrage van Stefan Küng. “Ik had tegen Wout gezegd dat ik mij niet meer goed voelde, maar toen zag ik Küng gaan en ging ik zelf zo hard mogelijk rijden. Zo ontnam ik hem ook de moed.”