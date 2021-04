Nathan Haas keert terug in koers na corona en longontsteking

Na een coronabesmetting en een longontsteking keert Nathan Haas vandaag in De Brabantse Pijl weer terug in koers. De renner die in het verleden al twee keer zesde werd in de eendagswedstrijd gebruikt de koers puur als een test. “Misschien verbaas ik mezelf, maar het kan ook na zestig kilometer klaar zijn”, zegt hij in gesprek met Cyclingnews.

De kans is zeer groot dat Haas zijn geliefde Ardennenklassiekers dit jaar niet rijdt. Hij is voorlopig reserve bij Cofidis. “Het is teleurstellend om zeer waarschijnlijk mijn favoriete wedstrijden te moeten missen. Des te ouder je wordt, des je meer je realiseert hoe schaars de kansen zijn. Maar aan de andere kant ben ik gewoon blij weer te kunnen koersen, als je weet hoe ziek ik een paar weken geleden nog was.”

Haas werkte de eerste twee ritten van Tirreno-Adriatico af, maar tijdens de derde etappe moest hij er ziek de brui aan geven. “Toen ik opstond wist ik al dat het mis was. Na 140 kilometer werd ik heel hard gelost. Toen ik thuiskwam dachten we dat het bronchitis was, maar het bleek een longontsteking. Ondanks negatieve coronatesten, bleek ik ook antilichamen in zich te hebben. Ik moest niet naar het ziekenhuis, maar een nacht stond ik wel op het punt ernaartoe te gaan. Het voelde alsof er een auto op mijn borst stond. Ik was bang dat ik niet genoeg adem kon halen.”

“Ik heb twee weken in bed gelegen, in die week daarna kon ik maximaal veertig minuten fietsen”, vervolgt de onfortuinlijke Haas. “Ik heb eigenlijk een week echt goed kunnen trainen. De Brabantse Pijl gebruiken we als een test om te kijken waar ik sta. Misschien verbaas ik mezelf, maar het kan ook na zestig kilometer klaar zijn. De bevindingen zullen we gebruiken om mijn verdere traject uit te stippelen.”