Narváez loopt geen serieuze blessures op bij val in Vuelta a San Juan

Jhonatan Narváez kan opgelucht ademhalen: de Ecuadoraan van INEOS Grenadiers heeft geen serieuze blessures overgehouden aan zijn valpartij in de tweede etappe van de Vuelta a San Juan. Narváez bleek na zijn valpartij wel niet in staat om zijn weg te vervolgen.

De 25-jarige renner werd na zijn val direct afgevoerd naar het ziekenhuis, maar uit medische onderzoeken kwamen geen breuken of andere ernstige blessures aan het licht. Dat heeft zijn werkgever INEOS Grenadiers laten weten via social media. Narváez was zondag nog achtste in de door Sam Bennett gewonnen openingsrit van de Vuelta a San Juan.

Narváez hoeft zich waarschijnlijk geen zorgen te maken over zijn verdere doelen in het voorjaar. In 2022 wist de puncheur zich te onderscheiden met een zesde plaats in Strade Bianche en de E3 Saxo Bank Classic. In het najaar was hij onder meer vierde in de Ronde van Denemarken en de BEMER Cyclassics.

INEOS Grenadiers heeft nu nog vijf renners in koers in de Vuelta a San Juan: Egan Bernal, Daniel Felipe Martínez, Elia Viviani, Filippo Ganna en Brandon Smith Rivera.