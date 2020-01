Nans Peters stelt seizoensstart uit door Ziekte van Pfeiffer donderdag 30 januari 2020 om 12:09

Nans Peters moet zijn seizoensstart uitstellen. De Fransman van AG2R La Mondiale had de afgelopen maanden last van de Ziekte van Pfeiffer, ook wel klierkoorts genoemd, en kan daardoor niet starten in de GP La Marseillaise.

Bij de 25-jarige Peters werd eind november de virale infectie aangetroffen door de ploegdokter. Omdat hij nog altijd niet volledig hersteld is, kan hij zondag niet starten in de Franse seizoensopener in Marseille. AG2R La Mondiale geeft aan dat Peters in de Tour La Provence (13-16 februari) wel zijn eerste koerskilometers verwacht te maken.

Peters kende in 2019 een uitstekend seizoen. Zijn etappezege in de Giro d’Italia was het absolute hoogtepunt. Ook reed hij een sterk najaar, met podiumplaatsen in Parijs-Chauny en Gran Piemonte.