Namen en vaste nummers op de shirts? “Herkenbaarheid gaat omhoog” woensdag 10 juni 2020 om 21:55

Misschien is het je al eens opgevallen. Op de plek waar het rugnummer overheen zit, draagt elke renner van Jumbo-Visma zijn eigen shirtnummer: hun geluksnummer of het nummer van de datum waarop ze getrouwd zijn. Zo heeft George Bennett nummer 7 en Primož Roglič nummer 1.

Deze week laaide de discussie op over of wielrenners, net als voetballers en Formule 1-coureurs, hun namen op hun tenues moeten dragen en vaste nummers moeten krijgen. Aanleiding was een podcast van CyclingTips, waarin dit idee nieuw leven werd ingeblazen. “De wielersport moet supersterren creëren”, stelde de Amerikaanse renner en oprichter van clubteam L39ion, Justin Williams, daarin. “Nummers en namen zouden de eerste dingen zijn die ik zou veranderen.”

Lotto-ballen

Het idee kreeg op social media al snel bijval van de teammanager van Jumbo-Visma, Richard Plugge. Voor hem is het geen nieuws, want zijn ploeg introduceerde al in 2015 persoonlijke shirtnummers. Eerst door Lotto-ballen met geluksnummers, vorig jaar stonden de nummers in de kraag van de shirts en nu op de plek waar de rugnummers zijn vastgepind. Volgens Plugge biedt het idee de fans en de wielersport kansen wat betreft herkenbaarheid.

“Commentatoren krijgen bij elke wedstrijd een andere lijst met namen van renners. En elke ploeg staat op een andere plek. De nummers 1 tot en met 8 zijn de week erna nummers 31 tot 38. Commentatoren moeten elke keer zoeken wie wie is. Bij Chris Froome en Peter Sagan is dat niet heel lastig, maar sommige renners zijn heel moeilijk herkenbaar”, legt hij uit in een interview met het AD. Ook zit er geen samenhang in de toewijzing van de nummers.

Daarnaast denkt Plugge dat met vaste rugnummers de fans tegemoet worden gekomen. “Dylan Groenewegen is Amsterdammer en rijdt bij ons met nummer 14 (waarmee Johan Cruijff furore maakte, red). Woont een fan net als hij ook in Amsterdam, neemt die een shirt met nummer 14. Door hun helm en zonnebril zijn renners moeilijk te herkennen. Die helm gaat nooit meer af en die bril waarschijnlijk ook niet, maar met een vast nummer gaat de herkenbaarheid omhoog.”

Boetes

De renners van Jumbo-Visma rijden weliswaar met eigen nummers op de shirts, maar vooralsnog zijn – volgens de regelgeving van de UCI – de nummers die de organisatie uitreikt leidend. “Bij die organisatoren krijg je niet een-twee-drie voet aan de grond”, zegt Plugge. “Die verkopen de ruimte op rugnummers namelijk weer aan sponsoren. Vandaar dat bijvoorbeeld boetes uitgedeeld worden als rugnummers worden bijgeknipt.”

Hij verbaast zich erover dat de huidige rugnummers, een los blaadje dat is vastgespeld aan het shirt, nog altijd worden gebruikt. “Als het speldje loslaat, wappert dat nummer. Dat is killing voor de prestatie. Met eigen nummers op het shirt zouden de oude rugnummers komen te vervallen. In het wielrennen is in de loop van de geschiedenis veel veranderd en de rugnummers van nu zijn ook achterhaald.”