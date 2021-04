Nairo Quintana zegeviert in openingsrit Ronde van Asturië

Nairo Quintana heeft de openingsrit van de Ronde van Asturië achter zijn naam gezet. In Pola de Lena kwam de Colombiaan solo over de streep. Vanzelfsprekend mocht hij ook de eerste blauwe leiderstrui aantrekken.

Op de eerste dag van de driedaagse ronde door het bergachtige Asturië, in het noordwesten van Spanje, werd over 184,5 kilometer van Oviedo naar Pola de Lena gekoerst. Onderweg kregen de renners liefst zeven gecategoriseerde beklimmingen voor de wielen geschoven, waaronder de Alto de La Colladona van eerste categorie na tweederde koers. De laatste drie beklimmingen, allemaal van de derde categorie, lagen in de laatste 35 kilometer.

Nog voor de Alto de La Campa, de eerste klim na 27 kilometer, kwam de vlucht van de dag tot stand. Daniel Viegas (EOLO-Kometa) en José Manuel Gutierrez van het continentale Gios vonden elkaar en mochten wegrijden van het peloton. Ook Mateu Estelrich wilde mee in de ontsnapping, maar nadat hij enige tijd tussen de kopgroep en het peloton in had gereden, liet hij zich inlopen. De twee vluchters wisten vervolgens hun voorsprong tot vier minuten op te rekken.

Peloton begint gegroepeerd aan de finale

Maar in de afdaling van de Alto de La Colladona, met nog zestig kilometer te gaan, verloor Viegas de aansluiting met Gutierrez, die dan nog een lange weg alleen moest afleggen. In zijn eentje was de Spaanse renner niet opgewassen tegen het peloton en op dertig kilometer van de streep werd hij ingerekend. Het peloton begon gegroepeerd aan de finale met de beklimmingen van de Alto de Fresneo en de Carabanzo nog voor de boeg.

Op de Carabanzo reed Héctor Carretero weg, waarna Nairo Quintana en Pierre Latour achter de Spanjaard van Movistar aangingen. Quintana wist Carretero bij te halen en ging vervolgens solo verder. De kopman van Arkéa-Samsic gaf zijn voorsprong in de laatste zes kilometer niet meer uit handen en sleepte zijn eerste overwinning van het seizoen binnen. Ook is hij de eerste leider in de etappekoers.