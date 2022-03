Nairo Quintana, vijfde in Parijs-Nice: “De goede vorm komt eraan”

Nairo Quintana kon zich geen beter begin van het seizoen wensen. De Colombiaan won eerst de Tour de La Provence en daarna de Tour des Alpes Maritimes et du Var. In Parijs-Nice, zijn eerste WorldTour-wedstrijd van het seizoen, was hij weer in de race voor het podium, maar moest hij zich uiteindelijk tevreden stellen met de vijfde plaats.

Quintana moest al vroeg in de etappe een jasje uitdoen toen hij een lekke band kreeg en met de hulp van ploegmaats moest terugkeren in het peloton. Toen Daniel Felipe Martínez met nog 49 kilometer te gaan de koers deed ontploffen, was de kopman van Arkéa Samsic een van de vier renners die konden volgen. Op de Col d’Èze versnelde hij meermaals keren, terwijl Martínez, een grote tegenstander in de strijd voor het podium door een lekke band achterop was geraakt.

In het laatste deel van de Col d’Èze moest Quintana echter eerst Simon Yates en later ook Primož Roglič en Wout van Aert laten gaan. De Colombiaan zag vervolgens Martínez, Guillaume Martin en Brandon McNulty terugkeren. De etappekoers viel in een definitieve plooi en Arkéa Samsic en zijn kopman moesten zich deze keer tevreden stellen met de vijfde plek in het klassement, na zeges in de Tour de La Provence en de Tour des Alpes Maritimes et du Var.

Vertrouwen

Quintana klonk op de ploegwebsite echter opgetogen. “Ik eindigde vijfde in Parijs-Nice, een zeer grote wedstrijd op de WorldTour-kalender. De ploeg heeft opnieuw goed werk geleverd. Ik voel dat de goede vorm eraan komt. In feite ben ik dit jaar in gevecht met de besten, dat geeft vertrouwen voor de komende wedstrijden”, aldus de Colombiaan, die uitkijkt naar de Volta a Catalunya die op maandag 21 maart begint.

“Het is een wedstrijd die ik goed ken en die ik al heb gewonnen, met langere beklimmingen. Ik hoop in goede conditie te zijn voor deze koers”, vertelde hij tot slot.