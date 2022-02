Nairo Quintana slaat Ardèche Classic over met het oog op latere doelen

Nairo Quintana zal zijn sterke seizoensdebuut geen vervolg geven in de Faun Ardèche Classic. De Colombiaan, die dit voorjaar zowel de Tour de La Provence als de Tour du Haut-Var al wist te winnen, stond op de deelnemerslijst van de Franse eendaagse, maar kiest nu toch voor een trainingsblok. Zodoende hoopt de renner van Arkéa-Samsic in optimale conditie aan de start te verschijnen van Parijs-Nice en de Ronde van Catalonië, laat hij weten aan Ciclismo Internacional.

“We hebben besloten om de Faun Ardèche Classic over te slaan, zodat ik trainingen kan doen en mijn goede vorm kan behouden”, aldus Quintana. “Als ik die race (de Ardèche Classic, red.) zou doen, zou ik niet gegarandeerd op een optimaal niveau zitten voor Parijs-Nice en de Ronde van Catalonië.”

In hetzelfde interview vertelt de 32-jarige klimmer ook over zijn goede begin van 2022. “Ik had een goede voorbereiding, totdat ik corona kreeg. Maar het klopt dat de seizoensstart erg goed was. Ik heb me lange tijd niet zo gevoeld”, klinkt het.

Taalbarrière geslecht

Zijn goede presteren heeft verschillende redenen, geeft Quintana aan. “Inmiddels rijd ik drie jaar in het team en we begrijpen elkaar nu goed. Ik spreek de taal beter, waardoor ik mijn behoeften beter over kan brengen”, wijst hij allereerst naar zijn plek binnen Arkéa-Samsic. Momenteel is Quintana van grote waarde voor die ploeg, gezien het grote aantal UCI-punten dat hij binnenharkt. “Het team heeft er duidelijk belang bij om volgend jaar een WorldTour-licentie te krijgen.”

Wat ook een rol speelde in zijn laatste resultaten, zijn volgens Quintana zijn verbeterde daalkwaliteiten. “We hebben altijd getraind op dalen. Maar vroeger ging ik minder goed naar beneden, ik was voorzichtiger. Als je een goede conditie hebt, heb je daar minder last van en zijn je reflexen beter”, legt hij uit.