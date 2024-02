donderdag 15 februari 2024 om 09:00

Nairo Quintana moet O Gran Camiño laten schieten door virale infectie

Movistar zal het later deze maand in de Spaanse rittenkoers O Gran Camiño (22-25 februari) moeten doen zonder Nairo Quintana. De beoogde kopman voor het klassement kampt met een virale infectie en moet zijn Europese seizoensstart dus uitstellen.

In O Gran Camiño, een vierdaagse rittenkoers door Galicië, zou de 34-jarige Colombiaan voor het eerst sinds de Tour de France van 2022 weer op Europese bodem koersen. Dit gaat echter niet door, aangezien Quintana momenteel kampt met een virale infectie en niet op tijd fit is voor de Spaanse wielerronde.

De winnaar van onder meer de Giro d’Italia (2014) en Vuelta a España (2016) zal nu nog wat langer moeten wachten op zijn Europese seizoensstart. Het is momenteel nog onduidelijk wanneer Quintana weer een rugnummer kan opspelden. Movistar zal op een later moment bekendmaken wanneer de klimmer weer terug kan keren in het peloton.

Quintana kwam dit seizoen al wel in actie in eigen land. Hij begon zijn comebackjaar met de Colombiaanse kampioenschappen en reed vervolgens de zesdaagse Tour Colombia. In deze laatste wedstrijd kwam hij niet in het stuk voor en moest hij genoegen nemen met een bijrol. Quintana werd uiteindelijk 21ste in het algemeen klassement.

😔 Finalmente Nairo non tomará a saída en #OGC24. Unha mágoa non poder velo por Galicia a semana que ven. Agardamos unha pronta recuperación! 💪🏻 https://t.co/Z8scwyotEH — O Gran Camiño (@ograncamino_igt) February 15, 2024

Voor de organisatie van O Gran Camiño is het wegvallen van Nairo Quintana een streep door de rekening, maar er staan met titelverdediger Jonas Vingegaard, Egan Bernal, Carlos Rodríguez, Richard Carapaz, Rigoberto Urán, David Gaudu en Lenny Martinez nog aardig wat mooie namen op de (voorlopige) startlijst.