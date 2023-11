woensdag 29 november 2023 om 09:27

Nairo Quintana maakt zich op voor Spaanse seizoensstart

Nairo Quintana zit al sinds oktober 2022 zonder ploeg, maar de Colombiaanse klimmer zal volgend jaar namens Movistar weer uitkomen in de grootste wielerwedstrijden. Quintana trapt zijn wielercampagne af in de Volta a la Comunitat Valenciana (31 januari-4 februari).

Dat heeft de inmiddels 33-jarige klimmer, in het verleden winnaar van de Giro d’Italia en Vuelta a España en twee keer runner-up in de Tour de France, laten weten in de Colombiaanse media. Quintana kwam sinds het WK wielrennen van 2022 in het Australische Wollongong niet meer in actie op internationaal niveau. De laatste keer dat hij een rugnummer besloot op te spelden, was in februari voor het Colombiaans wegkampioenschap.

Quintana stond in het verleden al eens aan de start van de Ronde van Valencia. Sterker, in 2017 kroonde hij zich – in het toen nog donker- en gifgroene tenue van Movistar – zelfs tot eindwinnaar. Quintana rekende dat jaar af met Ben Hermans en de inmiddels gestopte Manuel Senni.

Het is nog niet duidelijk hoe zijn verdere programma voor 2024 eruit zal zien, maar er gaan in de wandelgangen wel geruchten dat hij volgend jaar weer zal deelnemen aan de Giro d’Italia. Bij zijn twee eerdere deelnames in 2014 en 2017 werd Quintana respectievelijk eerste en tweede.

Quintana hoopt in dienst van Movistar zijn carrière weer opnieuw te lanceren. Met zijn vertrouwen zit het in elk geval wel snor. “Ondanks alles ben ik in vorm. Ik haal op training nog steeds dezelfde waarden als voorheen, toen ik nog deelnam aan grote wielerwedstrijden. Daar maak ik me dus geen zorgen om, maar koersen is natuurlijk nog wel iets anders. Ik zal door moeten trainen en goede benen moeten hebben.”