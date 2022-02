Nairo Quintana hersteld van coronavirus, begint seizoen in Tour de La Provence

Nairo Quintana begint donderdag in de Tour de La Provence aan een nieuw wielerseizoen. De inmiddels 32-jarige Colombiaan is, ondanks een recente coronabesmetting, de kopman van Arkéa-Samsic in de Franse ronde. “Ik hoop in goede conditie terug te keren in het peloton”, laat Quintana weten in een perscommuniqué.

De tweevoudig winnaar van een grote ronde raakte in aanloop naar het nieuwe seizoen besmet met COVID-19, maar is inmiddels weer volledig hersteld. “Ik voel me fysiek weer in orde en ben alweer een paar weken aan het trainen. Ik heb na mijn besmetting beetje bij beetje weer mijn trainingsvolume weten op te krikken. Als de kans zich voordoet, hoop ik een rol van betekenis te spelen in het klassement. Ik zal er alles aan doen.”

Quintana wist zich twee jaar geleden nog tot eindwinnaar te kronen in de Tour de La Provence, tijdens zijn eerste maanden voor Arkéa-Samsic. De klimmer schoot dat jaar uit de startblokken, aangezien hij een week na zijn eindzege in de Provence ook de beste was in de Tour des Alpes Maritimes et du Var.

Quintana zal dit jaar vooral de slotetappe met rood hebben omcirkeld in zijn agenda, gezien de finish op de beklimming naar het skistation van Montagne de Lure. De selectie van Arkéa-Samsic bestaat verder uit Dayer Quintana, Nicolas Edet, Romain Hardy, Maxime Bouet, Miguel Florez en Łukasz Owsian. De Tour de La Provence staat voor 10-13 februari op de kalender.

Selectie Arkéa-Samsic voor Tour de La Provence 2022

Maxime Bouet

Nicolas Edet

Miguel Florez

Romain Hardy

Łukasz Owsian

Dayer Quintana

Nairo Quintana