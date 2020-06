Nairo Quintana fel tegen managers die jonge Colombianen misleiden maandag 29 juni 2020 om 17:32

Nairo Quintana heeft zich in een podcast uitgelaten over managers die jonge, talentvolle Colombiaanse wielrenners misleiden met een reis naar Europa. De kopman van Arkéa-Samsic waarschuwt jonge landgenoten. “Vaak krijgen de renners daar slecht eten, leven ze er slecht en velen eindigen met psychische problemen. Daarna geven ze ook het fietsen op”, aldus Quintana in El Leñero.

Het doet de voormalig Giro- en Vuelta-winnaar veel dat talentvolle renners op die manier misbruikt worden. Hij wijst naar managers die ervan overtuigd zijn dat hun renners het gaan maken in Europa. “Ik weet niet hoe ik die mensen moet noemen, maar zij contracteren kinderen van 15 tot 17 jaar, en met toestemming van de ouders bieden ze aan om die kinderen naar Europa te brengen”, vertelt Quintana.

“Die mensen wordt verteld dat zij de vertegenwoordigers zijn van renners die het in Europa gemaakt hebben, dat zij mij, Iván Ramiro Sosa, Rigoberto Urán en Egan Bernal daarheen hebben gebracht”, gaat hij verder. “Die kinderen worden bedrogen en daarmee hopen managers per ongeluk een kampioen te vinden en zo hun zakken te vullen.”

Adviserende rol

Zelf wil Quintana in de toekomst beloftevolle Colombianen advies geven. Hij denkt dat ze tot hun tweede beloftejaar in Colombia moeten blijven. “We willen wielrenners laten groeien, ook al zijn er teams die snel geïnteresseerd zijn. Ik zeg ze dat ze rustig moeten blijven, omdat wij de juiste mensen en de juiste ploegen kennen. We kunnen ze daarin adviseren. Er zijn soms managers die vertellen dat ze al op hun vijftiende naar Europa moeten, maar dan moeten die kinderen school verlaten en worden ze in verschillende landen geplaatst”, zegt hij.