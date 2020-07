Na Slovenië strijden ook de Zwitsers om nationale titels zaterdag 11 juli 2020 om 14:00

Luchthaven Bern Airport is zondag het decor voor het kampioenschap tijdrijden van Zwitserland, dat na Slovenië het tweede land is dat sinds de coronabreak nationale kampioenschappen houdt. Onder anderen de titelverdedigers Stefan Küng en Marlen Reusser gaan van start.

Drie weken geleden versloeg Primož Roglič Tadej Pogačar in de wegwedstrijd op de Sloveense kampioenschappen, de eerste nationale kampioenschappen sinds de coronabreak. In de tijdrit waren de rollen vervolgens omgedraaid. Bij de vrouwen streken Urska Pintar en Urška Žigart de titels op. Nu is het de beurt aan de Zwitserse tijdrijders om te strijden om de nationale tricots.

Rond de luchthaven Bern-Belp, het internationale vliegveld van de Zwitserse hoofdstad, is een parcours uitgetekend van tien kilometer. Na twee kilometer krijgen de renners de enige hobbel voor de wielen geschoven, een klimmetje bij Kehrsatz (800 meter aan 4%) met een maximaal stijgingspercentage van zeven procent. De vrouwen rijden twee ronden, de mannen drie.

Bij de mannen kan Stefan Küng zijn vierde tijdrittitel winnen. De specialist van Groupama-FDJ vertrekt even na vier uur als laatste van het startpodium. Hij kan tegenstand verwachten van Silvan Dillier, de kampioen van 2015, Tom Bohli en Stefan Bissegger. Marlen Reusser gaat bij de vrouwen voor haar derde titel. De wegwedstrijden staan gepland voor 22 augustus.

