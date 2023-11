maandag 13 november 2023 om 18:45

Na ritsucces in Tour en Vuelta denkt Wout Poels aan een hattrick

Wout Poels won in zijn carrière al etappes in de Tour de France en Vuelta a España, maar in de Giro d’Italia wist de inmiddels 36-jarige Nederlander nog niet te zegevieren. Poels hoopt de komende jaren dan ook de hattrick te voltooien. “Nu moet ik bijna wel naar de Giro. Om in alle drie een etappe te kunnen winnen”, laat hij weten in de podcast In Koers van het AD.

Poels stond in zijn carrière al drie keer (in 2014, 2018 en 2022) aan de start van de Ronde van Italië, maar won nog nooit een etappe in La Corsa Rosa. De ervaren klimmer hoopt dit voor het einde van zijn carrière nog te verwezenlijken. “Het zou mooi zijn als je in alle grote rondes een rit hebt gewonnen. Het is een persoonlijk doel om dat een keer te gaan proberen.”

Giro-deelname in 2024?

“Een deel van de komende Giro gaat over de route van de Strade Bianche, dus misschien moet ik die ook in mijn planning opnemen”, blikt Poels vooruit op het nieuwe wielerseizoen. “Het zou niet verkeerd zijn om er een keer overheen te hobbelen.”

Of Poels volgend jaar ook daadwerkelijk aan de start zal verschijnen van de Giro, is nog niet helemaal duidelijk. Een elfde deelname aan de Ronde van Frankrijk staat wel op de planning. “Het kan een van de mooiste Tours ooit worden, maar het blijven wel de renners die de koers maken. Bovendien hangt het er natuurlijk wel van af hoe het klassement ervoor staat”, aldus Poels.