Na Diegem en Koksijde gaat ook Wereldbeker veldrijden Besançon niet door vrijdag 25 september 2020 om 15:13

De Wereldbeker veldrijden krijgt klap na klap te verwerken deze week. Nadat eerder al een streep gezet werd door de manches van Diegem en Koksijde, gaat ook de World Cup in Besançon (Frankrijk) van 29 november niet door.

Organisator AC Bisontine heeft besloten de veldrit niet te organiseren. Men vreest voor een flink gat in de begroting vanwege de maatregelen die gelden voor de toestroom van publiek bij het evenement. Besançon zou komende winter de enige Franse wereldbekercross organiseren.

“Het is een pijnlijke maar verstandige beslissing”, zegt organisator Pascal Orlandi, die de beslissing genomen heeft na overleg met Flanders Classics, tegen L’Est Républicain.

Besançon zet in op 2021-2022

“Het is duidelijk een economisch probleem dat verband houdt met de opvang van het publiek. Minder toeschouwers betekent minder inkomsten en minder verkochte consumpties. We hebben allerlei berekeningen uitgevoerd, maar het gaat niet lukken. We zouden afstevenen op een tekort van meer dan 40.000 euro op een budget van 240.000 euro.”

De lokale organisator bedankt de gemeente en de publieke partners. “We werden goed geholpen door de instanties. We konden niet meer van ze vragen. Ook hebben veel partners ons gesteund. Er is in de stad Besançon veel vraag naar een dergelijk evenement en we zullen met elkaar blijven samenwerken”, aldus Orlandi, die aangeeft dat Besançon kandidaat is voor het organiseren van een WB-manche in het seizoen 2021-2022.