Na de Tour wil Thomas De Gendt nu de Giro d’Italia rijden maandag 21 september 2020 om 13:43

Thomas De Gendt stond in eerste instantie op het rooster voor de Vuelta a España. Maar na de Tour de France vroeg de rasaanvaller aan de ploegleiding van Lotto Soudal om te starten in de Giro d’Italia, die op 3 oktober begint.

De Gendt maakte aanvankelijk deel uit van een lijstje met vijf namen voor de Vuelta a España, die hij zou combineren met de Tour de France. Daar ging de Belg als rittenkaper van start, nadat hij bij het skistation Chalet Reynard in ’16 en in Saint-Étienne in ’19 al eens wist te winnen. Door een geblokkeerde rug kende hij echter een moeizame start en ook in het vervolg van de ronde bleef succes uit.

Wel bespeurde hij gaandeweg verbetering bij zichzelf. “Mijn conditie is stijgende, in de derde week van de Tour had ik al een veel beter gevoel in de benen”, vertelde hij aan Het Nieuwsblad. “Nu kan ik in de Giro verder gaan op dat elan.” De Gendt reed al driemaal eerder de Italiaanse ronde. In 2012 won hij de bergetappe naar de iconische Passo dello Stelvio. Ook in 2014 en 2019 was hij van de partij.