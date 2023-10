donderdag 12 oktober 2023 om 10:55

Mylène de Zoete verrast met zege: “Ik moest eigenlijk de lead-out verzorgen”

Over een verrassing gesproken: Mylène de Zoete snelde donderdag in de openingsrit van de Tour of Chongming Island naar haar eerste profzege op de weg. Het was een onverwachte triomf, al helemaal omdat De Zoete niet van plan was om zelf te sprinten.

“Ik moest eigenlijk de lead-out verzorgen voor Martina Fidanza”, gaf de 24-jarige Nederlandse na afloop aan in het flashinterview. “Ik moest echter al vroeg in de remmen. Ik kon daarna wel weer optrekken, maar opeens was de finish daar…”

De Zoete rekende zo onbedoeld af met de Australische Georgia Baker en de Poolse Daria Pikulik. “Het was een lastige aankomst, maar ook erg leuk om te doen. De snelheid lag hoog en dat doe ik graag als baanwielrenster. Ik was na de finish wel verrast en een beetje in de war. De finish kwam opeens erg snel en ik was als lead-out-renster vooral gefocust op Martina. Zij was echter ook heel erg blij voor me.”

De Zoete zal morgen, als kers op de taart, als leidster beginnen aan de tweede etappe. “We moeten nu kijken of we dit morgen kunnen herhalen, en of we de ronde kunnen winnen. Het is mooi en spannend om in de leiderstrui te mogen koersen. Ik zal ervan genieten.”