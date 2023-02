Museeuw over Van Aert: “Een fenomeen, maar qua monumenten wordt het nu wel tijd”

Wout van Aert begint over ruim een week in Strade Bianche aan zijn klassieke voorjaar. Oud-renner Johan Museeuw spreekt vol lof over zijn jongere landgenoot, maar plaatst in gesprek met VTM toch ook een kanttekening. “Qua monumenten is er Milaan-San Remo en dan stopt het.”

Van Aert won in zijn carrière met Strade Bianche, de Amstel Gold Race, Gent-Wevelgem, de E3 Saxo Classic en Omloop Het Nieuwsblad al heel wat mooie voorjaarsklassiekers, maar de 28-jarige coureur staat nog ‘maar’ op één monumentale overwinning. Drie jaar geleden spurtte de Belg in Milaan-San Remo naar de zege.

Museeuw, die in zijn carrière drie keer de Ronde van Vlaanderen én Parijs-Roubaix wist te winnen, is dan ook duidelijk. “Uiteraard kunnen we niet om het fenomeen Wout van Aert heen, die in de Tour tijdritten en sprints wint. Maar als we eerlijk zijn, qua monumenten is er alleen Milaan-San Remo. Dan stopt het.”

“Het is geen kritiek op Wout, maar elk jaar dat weg is, is er weer één. Het is bewonderenswaardig wat hij laat zien, maar het wordt nu wel tijd dat hij dit jaar of binnen twee of drie jaar de Ronde van Vlaanderen wint”, is ‘De Leeuw van Vlaanderen’ van mening.